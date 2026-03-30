В Якутии участники Великой Отечественной войны получат по 1 млн рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев назначил выплату в 1 млн рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

"Принял решение назначить выплату в размере 1 млн рублей, - написал он в мессенджере. - Сегодня в республике живут 7 участников войны. Каждый из них является для нас символом мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Каждым из них мы гордимся. Этим решением мы выражаем глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей".

В Якутии ежегодно назначаются различные выплаты участникам ВОВ, ветеранам войны, труженикам тыла и детям войны. Так, в 2025 году единовременные выплаты получили 13 тысяч якутян, в том числе труженики тыла - по 50 тысяч рублей, а также дети войны - по 5 тысяч рублей. По 2 млн рублей получили девять участников ВОВ.