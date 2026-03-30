"Новые люди" предложили генерировать через нейросети образ конкретного человека только с его согласия

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Депутаты от партии "Новые люди", во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением прописать законодательно возможность генерировать при помощи искусственного интеллекта изображение конкретного человека только с его согласия.

"Представляется целесообразным дополнить законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта нормой, устанавливающей ограничение на генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта изображения, голоса или иного цифрового образа конкретного физического лица без его предварительного согласия", - говорится в обращении к Шадаеву.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта еще до внесения его в Госдуму.

Они отмечают, что в соответствующей инициативе, представленной 17 марта 2026 года Министерством цифрового развития РФ на портале проектов нормативных правовых актов, отсутствует прямая норма, запрещающая генерацию с использованием нейросетевых технологий образа конкретного человека без его согласия.

Вместе с тем "развитие технологий генеративного искусственного интеллекта позволяет создавать реалистичные изображения, аудио- и видеоматериалы, имитирующие внешность, голос и поведение конкретного лица, так называемые deepfake-технологии, напомнили "Новые люди".

Депутаты считают, что отсутствие специального запрета на создание таких материалов без согласия гражданина создает риски злоупотреблений, включая распространение недостоверной информации, мошенничество, дискредитацию, нарушение деловой репутации и вмешательство в частную жизнь.

По мнению парламентариев, в результате возникает правовой пробел, при котором создание и распространение искусственно сгенерированного образа конкретного лица может не подпадать под существующие механизмы правовой защиты в полной мере.

Закрепление соответствующего запрета на этапе доработки законопроекта позволит сформировать устойчивую правовую основу для ответственного использования генеративных технологий, добавили депутаты в обращении, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

 Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

 Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

 В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

 Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1211 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });