"Новые люди" предложили генерировать через нейросети образ конкретного человека только с его согласия

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Депутаты от партии "Новые люди", во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением прописать законодательно возможность генерировать при помощи искусственного интеллекта изображение конкретного человека только с его согласия.

"Представляется целесообразным дополнить законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта нормой, устанавливающей ограничение на генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта изображения, голоса или иного цифрового образа конкретного физического лица без его предварительного согласия", - говорится в обращении к Шадаеву.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта еще до внесения его в Госдуму.

Они отмечают, что в соответствующей инициативе, представленной 17 марта 2026 года Министерством цифрового развития РФ на портале проектов нормативных правовых актов, отсутствует прямая норма, запрещающая генерацию с использованием нейросетевых технологий образа конкретного человека без его согласия.

Вместе с тем "развитие технологий генеративного искусственного интеллекта позволяет создавать реалистичные изображения, аудио- и видеоматериалы, имитирующие внешность, голос и поведение конкретного лица, так называемые deepfake-технологии, напомнили "Новые люди".

Депутаты считают, что отсутствие специального запрета на создание таких материалов без согласия гражданина создает риски злоупотреблений, включая распространение недостоверной информации, мошенничество, дискредитацию, нарушение деловой репутации и вмешательство в частную жизнь.

По мнению парламентариев, в результате возникает правовой пробел, при котором создание и распространение искусственно сгенерированного образа конкретного лица может не подпадать под существующие механизмы правовой защиты в полной мере.

Закрепление соответствующего запрета на этапе доработки законопроекта позволит сформировать устойчивую правовую основу для ответственного использования генеративных технологий, добавили депутаты в обращении, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".