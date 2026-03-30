Для бывшего курского вице-губернатора прокурор попросил 19 лет строгого режима

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Ленинский суд Курска назначить бывшему первому заместителю губернатора Алексею Дедову 19 лет колонии строгого режима по делу о получении взяток при возведении фортификаций, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Также для него попросили 0,5 млрд рублей штрафа.

Для местного жителя Дмитрия Шубина, который обвиняется в посредничестве при передаче взяток, гособвинение попросил девять лет строгого режима и штраф в 388,5 млн рублей.

Подсудимые попросили дополнительное время для подготовки в выступлении в судебных прениях.

Дедову вменили два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). Он признал вину.

По этому делу под стражу был также заключен экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством "Корпорации развития Курской области". В феврале бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима.