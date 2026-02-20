Поиск

Экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за растрату с фортификациями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Курске вынес приговор по делу о хищении 152,8 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах области, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Бывший генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинение запрашивало для него 9,5 года колонии, крупный штраф и дополнительные ограничения свободы. Экс-руководитель корпорации свою вину продолжает отрицать.

Его бывшему заместителю Игорю Грабину и экс-сотруднику корпорации, гендиректору "Интергазойла" Дмитрию Спиридонову назначено 8 и 7 лет общего режима соответственно, экс-директор "КТК Сервис" Андрей Воловиков приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.

Все они оштрафованы на суммы от 600 до 900 тыс. рублей, а в пользу "Корпорации развития" с осужденных солидарно взыскана сумма материального ущерба в размере 152,8 млн рублей.

В РоссииПрокуратура подала иск к Корпорации развития Курской области на 195 млн рублейЧитать подробнее

В пресс-службе напомнили, что все четверо обвинялись в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, организованной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщает, что всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Каждый из них лишен на два года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения госконтрактов.

Кроме того, в целях обеспечения гражданского иска "Корпорации развития" сохранен арест, наложенный на имущество подсудимых.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска рассматривает уголовное дело о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах региона.

По версии следствия, летом 2023 года руководство корпорации заключило с "КТК Сервис" фиктивный договор подряда на возведение взводных опорных пунктов. Фактической хозяйственной деятельности компания не вела, однако, по данным следствия, имитировала выполнение работ, что позволило похитить государственные средства.

В декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу Лукина и Грабина.

Курская область Владимир Лукин
