Бывшему курскому губернатору отказали в изменении подсудности его дела

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) отказал в удовлетворении ходатайства бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток, об изменении подсудности его дела и переноса процесса в другой регион, сообщает пресс-служба суда.

Смирнов и его адвокат просили передать дело для рассмотрения по существу в районный суд региона, входящего в первый кассационный округ.

Постановление в апелляционном порядке обжалованию не подлежит.

В начале февраля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд в Курске уголовное дело Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток в период, когда они оба были заместителями главы региона.

По версии следствия, в период с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым получили взятки в размере более 20 млн рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги им передавались за общее покровительство, а также заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений на территории региона. 11 марта в Ленинском суде Курска Дедов признал вину.

16 апреля прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова.

Он был губернатором Курской области до декабря 2024 года и ушел в отставку по собственному желанию.

Генпрокуратура Курск Алексей Смирнов Курская область
