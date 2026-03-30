Лавров обсудил с коллегами из арабских стран Персидского залива ситуацию в регионе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в режиме видеоконференции в понедельник с руководством внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Иордании военно-политическую обстановку в зоне залива, сообщил МИД РФ.

"В коллективном формате проведен углубленный обмен мнениями относительно продолжающейся уже больше месяца беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что "урегулирование конфликта, первопричиной которого является неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана, возможно исключительно политико-дипломатическими средствами при безусловном учете законных интересов всех государств региона".

"В данном контексте выражена неизменная поддержка Россией суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, отношения с которыми носят стратегический характер. Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты", - отмечается в сообщении.

В ходе видеоконференции "подтвержден твердый настрой на поддержание плотной координации с арабскими партнерами, в том числе на площадке ООН, с целью содействия скорейшему прекращению огня и недопущения расширения географии конфликта", "отмечена необходимость выработки четких механизмов взаимодействия всех стран региона с целью установления долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке".

"В связи с этим С.В.Лавров привлек внимание коллег к продвигаемой Россией уже несколько лет концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, направленной на поддержание в этом стратегически важном районе мира добрососедских отношений между всеми прибрежными государствами", - информирует МИД РФ.

В видеоконференции приняли участие главы внешнеполитических ведомств ССАГПЗ - Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, госминистры Катара и ОАЭ, а также генеральный секретарь ССАГПЗ и генеральный секретарь МИД Иордании .