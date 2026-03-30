Думе предложили расширить применение наказания в виде выдворения иностранцев из РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о повышении оперативности и расширении применения такого вида административного наказания, как выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

Кроме того, законопроект (1191445-8), размещенный в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, также предлагает ужесточить административную ответственность для физических лиц за совершение административных правонарушений в сфере миграции.

В пояснительной записке говорится, что в последние годы наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан, особенно в области общественной безопасности и правопорядка. Продолжают фиксироваться случаи массовых драк и беспорядков, непосредственными участниками которых являются иностранные граждане.

Так, в 2023-2024 гг. на контроле в МВД России находилось порядка 100 конфликтных ситуаций между иностранными гражданами, за нарушения общественного порядка к административной ответственности было привлечено свыше 1,5 тыс. человек, указывается в документе.

Законопроектом предлагается дополнить составы административных правонарушений экстремисткой направленности, посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде выдворения за пределы РФ.

Поскольку такие административные правонарушения характеризуются повышенной общественной опасностью, данный вид наказания предлагается определить в качестве обязательного, отмечается в законопроекте.

В частности, выдворение будет грозить за нарушение по статье 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), статье 13.37 ("Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), статье 20.1 ("Мелкое хулиганство"), статье 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), статье 20.3, предусматривающей ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, статье 20.28 ("Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности"), статье 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов".

В настоящее время частью 8 статьи 4.1 КоАП предписывается принимать решение о целесообразности или нецелесообразности применения к иностранному гражданину административного выдворения исходя из комплексной оценки его личности и обстоятельств совершения административного правонарушения, включая продолжительность проживания правонарушителя в РФ, его семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных законодательством РФ, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории РФ, род деятельности, профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в гражданство РФ и другие имеющие значение для правильного разрешения дела обстоятельства.

Законопроектом предлагается расширить перечень составов административных правонарушений, при совершении иностранными гражданами которых указанные положения не применяются, включив в него административные правонарушения, которые причиняют вред конституционно-защищаемым ценностям, говорится в пояснительной записке.