Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России приняли порядка 14 тысяч решений о выдворении и запрете въезда в страну в отношении иностранцев по итогам проведенного в марте рейда в российских регионах, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

По словам представителя полиции, в ходе проведенных в марте 2026 года в регионах РФ рейдов возбуждена почти тысяча уголовных дел, установлены 138 человек, находящихся в розыске. Кроме того, выявлено свыше 48 тыс. административных правонарушений.

"К ответственности привлечены более 26 тыс. иностранцев, в отношении 24 тыс. проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования", - уточнила Волк.

Особое внимание правоохранительных органов уделялось проверке объектов транспортной инфраструктуры, рынкам, складским помещениям, промышленным зонам, местам проживания иностранных граждан.

"Всего проверено более 130 тысяч объектов. Для повышения эффективности проверок в регионах использовались беспилотные летательные аппараты и другие современные технические средства", - отметила представитель министерства.

Мероприятия по противодействию незаконной миграции проводились совместно с оперативниками ФСБ России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

