Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий снизить максимальные сроки лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта.

Соответствующий проект закона (1235525-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В пояснительной записке говорится о невостребованности и явной избыточности санкции части 2 статьи 228 УК РФ и необходимости ее корректировки в сторону уменьшения.

Эта санкция части 2 статьи 228 УК РФ в действующей редакции за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере без цели сбыта, для личного потребления, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Вместе с тем данные статистики показывают, что за указанное преступление реальное лишение свободы назначается только трети осужденных, указывают разработчики.

А за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 228 УК РФ, в настоящее время установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. "Столь суровые меры ответственности и отнесение деяния к категории особо тяжких преступлений также не востребованы в судебной практике и ограничивают возможность индивидуализации наказания с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого", - отмечается в пояснительной записке.

Так, в 2024 году по части 3 статьи 228 УК РФ осуждено всего 85 лиц, из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным, в остальных случаях сроки лишения свободы не превышали 10 лет.

Законопроектом предлагается установить в санкции части 2 статьи 228 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а в санкции части 3 этой статьи - до 10 лет без указания нижних пределов санкций.

Проект закона также предлагает на осужденных, больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

Таким образом, законопроект, не предусматривая кардинальной либерализации уголовно-правовой политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, снижает избыточную репрессию имеющихся норм в отношении ограниченного числа вовлеченных в совершение преступлений лиц, в том числе больных наркоманией, молодежи и направлен на гармонизацию действующего уголовно-правового регулирования указанных общественных отношений, отмечается в пояснительной записке.

Принятие этой законодательной инициативы обеспечит правоприменителю возможность дифференциации ответственности с учетом всех, в том числе социально значимых, факторов в соответствии с действующими положениями Стратегии государственной антинаркотической политики.

Проект закона разработан во исполнение пункта 8 перечня поручений президента РФ от 14 января 2024 года Пр-64 по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года.