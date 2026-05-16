Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в субботу Росавиация.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении, размещенном в канале агентства в Max.

Статус рейса пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в субботу утром сообщалось о введении временных ограничений в аэропорту Внуково.