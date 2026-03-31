Новый терминал открыт в аэропорту Благовещенска

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Благовещенска (Амурская область), созданный при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, открыт после трех лет строительных работ, сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации.

"Инфраструктурное развитие Дальнего Востока - один из приоритетов группы ВЭБ.РФ. Новый международный терминал - ключевой элемент мастер-плана Благовещенска", - приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Участие ВЭБ.РФ - 12,7 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей - льготное финансирование по линии Минвостокразвития России. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в марте 2018 года на срок 30 лет. Инициатор проекта - "АБС Холдинг" (совместное предприятие УК "Аэропорты регионов" и группы "Новапорт").

Новый аэропортовый комплекс в три раза больше старого, его пропускная способность составит 1 тыс. человек в час, в том числе 600 пассажиров - на внутренних линиях и 400 - на международных. Объект оснащен 23 стойками регистрации, есть четыре телетрапа и три багажные ленты. Организована парковка на 600 мест, построен новый грузовой терминал мощностью 6 тыс. тонн в год. В конце декабря 2025 года принят тестовый рейс.

В целом при поддержке ВЭБ.РФ к настоящему времени открыты 18 аэровокзальных комплексов в 17 регионах, из них семь - на Дальнем Востоке.

Международный аэропорт "Благовещенск" ("Игнатьево") расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение внутри региона, с городами Дальневосточного федерального округа, Сибири и Москвой.

Международный терминал аэропорта включен в перечень приоритетных инвестпроектов Приамурья. В апреле 2021 года ООО "АБС Благовещенск" (дочерняя компания "АБС Холдинга") подписало с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта, он передан в управление на 30 лет.

В 2023 году аэропорт начал эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу. В мае 2023 года в аэропорту началось строительство пассажирского терминала внутренних и международных линий.