Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Отмена заявительного принципа выдачи лицензий на месторождения золота и углеводородов вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Глава Минприроды Александр Козлов на расширенной коллегии Роснедр отметил: "В прошлом году мы пересмотрели подход к заявительному механизму (выдачи лицензий - ИФ) на месторождения золота и углеводородов. По УВС (углеводородному сырью - ИФ) правоприменительная практика показала, что этот механизм не востребован, поэтому отменили его в части углеводородов. По золоту учли позиции регионов, исторически связанных с золотодобычей, и разработали поправки в законодательство по запрету выдачи новых лицензий на россыпи с 1 сентября этого года".

Как уточнил журналистам в кулуарах коллегии глава Роснедр Олег Казанов, сейчас идет согласование соответствующих документов в федеральных органах власти. "Отмена заявительного принципа произойдет с 1 сентября - и по золоту, и по УВС", - сказал он.

В конце 2025 года "Интерфаксу" в Роснедрах сообщали, что скоро возможность получать лицензии на поиск углеводородного сырья по заявительному принципу будет упразднена. "С открытия заявительного принципа на УВС прошло девять лет. Однако объемы геологоразведочных работ на таких лицензиях крайне малы, не было открыто ни одного месторождения, что говорит о низкой эффективности данного механизма применительно к УВС", - пояснил тогда собеседник агентства.

Про упразднение аналогичного механизма выдачи лицензий на участки с россыпным золотом Роснедра поясняли, что действующие 7500 лицензий плохо администрируются и реализуются. Главные проблемы заявительного принципа в отношении участков с россыпным золотом - "законтурная добыча запасов" (добыча золота, запасы которого не учтены госэкспертизой на балансе участка) и нерациональное использование недр. Вместе с отменой заявительного принципа на россыпное золото возрастет роль механизма предоставления лицензий через перечень участков, предлагаемых для геологического изучения недр (инициатором лицензирования в этом механизме выступают не недропользователи, а Роснедра, публикующие соответствующие перечни).