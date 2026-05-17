Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки сбили 1054 беспилотника самолетного типа, крылатую ракету "Фламинго" и ракету "Нептун" ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

"Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", - заявили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2026 года Военная операция на Украине
