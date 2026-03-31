Роспотребнадзор будет усиленно контролировать обстановку на паводковых территориях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости особого контроля санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях, подверженных риску затопления во время паводков, сообщили в ведомстве.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратила особое внимание на готовность к паводковому периоду в текущем году. Она подчеркнула необходимость взять под особый контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку на территориях, подверженных риску затопления. В числе первоочередных мер - постоянный мониторинг качества воды в источниках питьевого водоснабжения и разводящей сети, оценка рисков распространения инфекционных заболеваний, заблаговременная подготовка запасов средств иммунопрофилактики, дезинфицирующих средств, а также проведение информационной работы с населением", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Также в ведомстве сообщили, что в части оперативной обстановки по природно-очаговым заболеваниям, передающимся мелкими млекопитающими, "отмечена стабильная ситуация с отдельными спорадическими случаями, однако, учитывая, что паводковый период еще не завершен, требуется постоянный мониторинг".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в паводковый период территориальные органы ведомства проводят комплекс мер, направленных на предупреждение и минимизацию рисков для здоровья населения. В частности, проводятся оценка и прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки, мониторинг и лабораторный контроль качества питьевой воды, а также организуется обследование водоочистных сооружений.