В Совбезе РФ отметили влияние ситуации в Персидском заливе на мировую экономику

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке повлияет на мировую экономику, неизбежны социальные потрясения в ряде стран, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов.

"Уже сейчас можно констатировать, что дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива неизбежно приведет к сокращению темпов роста мировой экономики в целом, увеличению инфляции и удорожанию продуктов питания", - сказал он во вторник на брифинге для глав дипломатических миссий и представительств.

"Как следствие, неизбежны социальные потрясения, представляющие серьезный вызов для обеспечения национальной безопасности",- отметил Венедиктов.

По его мнению, этот кризис вызван действиями тех, кто не готов "смириться с наступающей эпохой многополярности".

Совбез РФ
