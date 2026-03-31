Замглавы Совбеза РФ заявил о нарушении мировой стратегической стабильности

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мировая стратегическая стабильность и международно-правовая система нарушены на фоне геополитической нестабильности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

"Наша встреча проходит на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности. Подорвана международно-правовая система. Нарушена стратегическая стабильность", - сказал Венедиктов во вторник на брифинге глав дипломатических миссий и представительств.

Он также обратил внимание на продолжающиеся боевые действия на Украине. "Против России скоординировано действуют 56 западных стран", - сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ.

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

 При пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали 13 человек
