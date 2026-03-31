Проект о реестре нарушителей закона о ККТ и блокировке их сайтов внесен в Думу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание реестра систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) с последующей блокировкой их сайтов, также ужесточается контроль за применением ККТ арендаторами в средних и крупных торговых центрах.

Законопроект (№ 1192006-8) размещен в электронной базе данных парламента, поправки вносятся в законы о контрольно-кассовой технике, о банках и банковской деятельности, в законы об информации и о госрегулировании торговли.

Черный список

Согласно документу, ФНС будет вести реестр лиц, систематически нарушающих законодательство о применении ККТ. Включение в реестр происходит при привлечении к административной ответственности по ч. 2 или 3 ст. 14.5 КоАП (неприменение ККТ или применение ККТ с нарушением требований), если количество случаев нарушений в течение года равно или больше одной пятой количества единиц ККТ, зарегистрированной у налогоплательщика, но не менее двух случаев. Также основанием является двукратное привлечение к ответственности в течение года при отсутствии зарегистрированной ККТ, следует из законопроекта.

Для операторов посреднических цифровых платформ (маркетплейсов) установлено дополнительное условие включения в реестр: помимо привлечения к административной ответственности, сумма расчетов без ККТ должна составлять не менее 10% годового оборота платформы.

Лицам, включенным в реестр нарушителей, запрещается размещать в интернете информацию, содержащую предложение о заключении договора розничной купли-продажи товара или договора возмездного оказания услуг, предусматривающего доставку товара или оказание услуг дистанционным способом.

Законопроект добавляет информацию с сайтов нарушителей ККТ в список запрещенной информации по закону "Об информации". При этом для запрещенной информации прописана стандартная процедура блокировки через Роскомнадзор (статья 15.1 ФЗ-149).

Срок нахождения в реестре составляет три месяца. При новом нарушении в течение этого периода срок продлевается еще на три месяца.

"В случае включения организаций и индивидуальных предпринимателей в реестр нарушителей для налоговых органов предоставляется механизм блокировки сайтов, что является действенным способом влияния на недобросовестного продавца в сети Интернет", - говорится в пояснительной записке.

Контроль в ТЦ

Также законопроект вводит институт "организатора массовой торговли" - юрлица или ИП, заключивших в качестве арендодателя договоры аренды принадлежащего им на праве собственности имущества общей площадью не менее 3 тыс. кв. м, которое используется не менее чем десятью арендаторами для предпринимательской деятельности (т.е. средние и крупные ТЦ).

Организаторы массовой торговли будут обязаны ежемесячно проверять наличие у арендаторов, использующих торговые точки, зарегистрированной ККТ и присутствие сведений о них в реестре нарушителей путем направления запроса в ФНС через кабинет ККТ. При выявлении отсутствия у арендатора зарегистрированной ККТ организатор обязан направить ему уведомление и запретить использование торговой точки до устранения нарушения, но не более чем на 15 рабочих дней.

При получении информации о включении арендатора в реестр нарушителей организатор массовой торговли обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в течение 10 рабочих дней с даты получения такой информации. Организатору также запрещается заключать договоры аренды с лицами, включенными в реестр нарушителей.

Как говорится в пояснительной записке, введение института организаторов торговли может принести в бюджет 6 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в год, в том числе 1,3 млрд руб. налога на добавленную стоимость. Потребуются бюджетные ассигнования в размере 50 млн руб. на доработку программного обеспечения для организаторов массовой торговли.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Роскомнадзор Госдума
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });