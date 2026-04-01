Социальные пенсии проиндексированы на 6,8% с 1 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Социальный фонд проактивно повысил пенсии по гособеспечению, включая социальные, которые ежегодно индексируются в апреле, на 6,8% - по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год, сообщили журналистам в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд проводит очередное в этом году повышение выплат, которое затрагивает порядка 4 млн пенсионеров, в том числе 3,5 млн получателей социальных пенсий. Они назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя. Повышение также касается отдельных участников Великой Отечественной войны, среди которых жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и жители осажденного Сталинграда", - сказал председатель Соцфонда России Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.

"Как и все подобные повышения, Социальный фонд проводит их беззаявительно, не требуя от пенсионеров никаких обращений. Пенсионные выплаты всем получателям придут в апреле в привычные сроки, но уже в более высоком размере", - отметил он.

Соцфонд с апреля увеличил выплату по уходу, которую устанавливают к государственной пенсии людям 80 лет и старше, а также инвалидам I группы. "Социальный фонд автоматически оформляет надбавку к пенсии человека и также автоматически повышает ее в ходе индексации. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется", - напомнили в пресс-службе фонда.

Там отметили, что фактический размер прибавки в результате повышения у каждого пенсионера зависит от индивидуального размера выплат. "Никаких изменений графика доставки пенсий в связи с индексацией нет. Выплаты в новых размерах поступят пенсионерам в апреле, как обычно", - заявляет пресс-служба.

В начале февраля Минтруд сообщил, что социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля на 6,8%. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это "позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек - получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения".

Минтруд РФ напомнил, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточноuj трудового стажа для получения страховой пенсии; гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Получатели государственного пенсионного обеспечения - это участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава.