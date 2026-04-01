Российские военные поразили беспилотниками 47 блиндажей и два укрытия ВСУ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Войска беспилотных систем уничтожили 47 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Поражено два пункта управления БПЛА, а также 47 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 14 беспилотников противника", - сказал он.

По словам Астафьева, на краматорском, константиновском и славянском направлениях войсками беспилотных систем уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink и 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ.