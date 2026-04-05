Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА обнаружены на территории двух предприятий в Новороссийске, в одном из случаев произошло возгорание, его потушили, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы.