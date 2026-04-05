Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фрагменты беспилотника попали в многоквартирный дом в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о возгораниях в Восточном внутригородском районе.

На базе школы №29 развернут пункт временного размещения, проинформировали в оперативном штабе.

Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на территории двух предприятий в Новороссийске.