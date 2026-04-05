Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фрагменты беспилотника попали в многоквартирный дом в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о возгораниях в Восточном внутригородском районе.
На базе школы №29 развернут пункт временного размещения, проинформировали в оперативном штабе.
Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на территории двух предприятий в Новороссийске.