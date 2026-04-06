В Новороссийске БПЛА повредили шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий", - написал Кондратьев в мессенджере Мах.

На данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых два ребенка, добавил глава региона. По его словам, ранены двое детей и один взрослый, проживающие в частном доме и три жителя многоквартирного дома. Кроме того, пострадали два человека, которые находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.

"Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Кондратьев. Отражение атаки продолжается, добавил он.

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в Новороссийске для жильцов поврежденных в результате беспилотной атаки домов Восточного и Южного внутригородских районов организованы пункты временного размещения на базе двух школ - "в одном из них сейчас находятся 2 человека".

Ранее оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.