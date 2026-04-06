Два человека погибли в результате подтопления на трассе в Дагестане

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Поднятие уровня воды привело к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана, погибли два человека, которых унесло течением, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов.

"Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Люди оказались в воде как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы. Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. К сожалению, есть два летальных исхода", - сказал Исрафилов.

Как сообщалось, 5 апреля было временно закрыто движение транспорта на участке федеральной автодороги "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана в связи с обрушением моста из-за поднятия уровня воды.

Кроме того, жителей ряда населенных пунктов эвакуировали из-за прорыва плотины в Дербентском районе после обильных дождей. По данным МЧС РФ, всего планируется вывезти в безопасную зону 4 тыс. 165 человек, из них 823 ребенка.

Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });