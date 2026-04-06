Первая Неделя космоса стартует в России в понедельник

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Первая Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос, пройдет с 6 по 12 апреля во всех регионах России.

29 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в России Недели космоса с 6 по 12 апреля.

В рамках празднования в России будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут во всех регионах страны.

По данным пресс-службы "Роскосмоса", в программе научных мероприятий - события в Российской академии наук, Молодежный космический инженерный конгресс в МГТУ им. Н.Э. Баумана, лекции и проектные сессии в МАИ, а также региональные конференции и форумы.

9 апреля в Национальном центре "Россия" пройдет Российский космический форум.

Сообщалось, что на форуме будут показаны достижения отечественной космической отрасли, также будет уделено внимание вопросам кадрового потенциала для молодежи и возможностям для инвесторов работать по программе государственно-частного партнерства.

24 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Российский космический форум станет главной дискуссионной площадкой для обсуждения путей развития космической отрасли и диалога о сотрудничестве в космосе.

"Новый форум не только позволит продемонстрировать достижения космической науки и технологий, но и станет платформой для выработки конкретных решений", - сказал Мантуров.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в свою очередь заявил, что на форуме будет уделено внимание международному сотрудничеству.

"Планируется создать предпосылки для более эффективного взаимодействия ведущих мировых держав и укрепления роли России на мировом рынке космических услуг", - сказал он.

12 апреля в День космонавтики в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.