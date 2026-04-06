МЧС эвакуировало более 4 тыс. человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище

Авиация ведомства привлечена для мониторинга обстановки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ эвакуировало свыше 4 тыс. человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"В превентивных целях из четырех микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс. человек. Авиация МЧС РФ привлечена для мониторинга обстановки с воздуха в Дагестане", - говорится в сообщении.

В Дербенте прорвало земляной вал Геджухского водохранилища

Отмечается, что на место ЧС вылетела оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС РФ Муслима Девришбекова и представитель Ростехнадзора. "Вертолет МИ-8 вылетел в Дербентский район для оценки паводковой обстановки, сложившейся в результате непрекращающихся проливных дождей", - добавили в ведомстве.

Ранее в воскресенье МЧС РФ сообщило о начале эвакуации населения из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Всего от подтоплений пострадали жители около 3,5 тыс. домов. Власти региона заявили, что на компенсацию за утраченное жилье и капремонт в поврежденных домах необходимо более 4 млрд рублей.

Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
