Более 2 тыс. жилых домов подтоплены в Дагестане в результате дождевого паводка

Спасение людей после обильных ливневых дождей в Дагестане
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют последствия дождевого паводка в Дагестане, где остаются подтопленными свыше 2 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Из-за поднятия уровня воды произошли повторные подтопления улиц и придомовых территорий. В Республике Дагестан остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 2 075 жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дожди и сильный ветер до 20 м/с в регионе продолжатся.

"По прогнозу дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков", - заявили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что в 15 пунктах временного размещения (ПВР) в Дагестане находится 731 человек, в том числе 241 ребенок.

К ликвидации последствий дождевого паводка привлечены 1,2 тыс. человек и 200 единиц техники.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. МЧС начало превентивную эвакуацию населения из четыре населенных пунктов - Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4,1 тыс. человек, в том числе 823 ребенка.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы тогда из подтопленных районов Дагестана. Как сообщалось, от подтоплений пострадали жители около 3,5 тыс. домов. Власти региона заявляли, что на компенсацию за утраченное жилье и капремонт в поврежденных домах необходимо более 4 млрд рублей.

Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан МЧС РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });