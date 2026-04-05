Шесть пунктов временного размещения открыли в Дербентском районе Дагестана

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дербентского района Дагестана открыли шесть пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей пяти подтопленных населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в воскресенье.

"Проведена эвакуация жителей из населенных пунктов: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун, Планы. Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированного населения: гимназия (пос. Мамедкала) - 100 мест, школа №2 (пос. Мамедкала) - 100 мест, ДЮСШ №4 (село Чинар) - 150 мест, Чинарская СОШ №1 - 100 мест, Чинарская СОШ №2 - 100 мест, детский сад (село Чинар) - 80 мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время задействован ПВР на базе гимназии в пос. Мамедкала, где размещено 94 человека, в том числе 15 детей. Основная часть эвакуированного населения размещена у родственников.

Кроме того, восемь человек были направлены в больницу пос. Мамедкала.

Гражданам оказывается вся необходимая помощь, заверили в районной администрации.

Как сообщалось, в воскресенье жителей ряда населенных пунктов эвакуировали из-за прорыва плотины в Дербентском районе. По данным МЧС РФ, всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка.