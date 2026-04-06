Вылет 47 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вылет 47 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 9:30 по Москве на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, "Нордстар" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Смартавиа" в Санкт-Петербург, "Уральские авиалинии" - в Челябинск, Екатеринбург и Самару; "Победа" - в Казань, Челябинск, Пермь и Екатеринбург; S7 - в Новосибирск; "Россия" - в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск; "Северный ветер" - в Казань, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск; "Икар" - в Оренбург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Нижнекамск и Магнитогорск; "Ижавиа" - в Ижевск.

Задерживается вылет нескольких рейсов по международным направлениям: "Ираэро" в Анталью и Стамбул, "Аэрофлот" в Стамбул и Хургаду, "Азимут" в Стамбул.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в воскресенье днем для обеспечения безопасности полетов и сняты ранним утром в понедельник.

Как сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в Мах, в воскресенье в Сочи несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".