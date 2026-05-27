В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала, там случился пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Пожар тушили более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.

С минувшей ночи в Туапсинском муниципальном округе действует угроза атаки БПЛА.

Кроме того, в округе в результате падения обломков БПЛА в в одном многоквартирном и пяти частных домах было повреждено остекление. По данным оперштаба, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.