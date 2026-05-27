Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетной атаки на Таганрог ранены два человека, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. Есть пострадавшие - два человека", - написала она в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, произошедшее в результате атаки возгорание автомобилей локализовано, добавила Камбулова.

Ранее в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты над Таганрогом и возгорании автомобилей в результате падения обломков.