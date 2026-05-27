Поиск

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ на город, сбито более 20 БПЛА, есть повреждения многоквартирных домов, зафиксированы ракетные попадания.

"Атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега", - написал он в Мах.

По словам Развожаева, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, горит крыша.

Кроме того, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. Зафиксированы повреждения ряда многоквартирных домов.

Ранее в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты над Таганрогом и возгорании нескольких автомобилей в результате падения ее обломков. Глава города информировала о двух пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка

Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог

Над Таганрогом сбита ракета в ходе отражения воздушной атаки

Глава УВЗ заявил, что РФ опережает оппонентов в области создания бронемашин-роботов

В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Липецке

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

 Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

Путин нанесет госвизит в Казахстан

 Путин нанесет госвизит в Казахстан

Госдума внесла проект обращения к ООН по теракту в Старобельске
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9598 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2340 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов