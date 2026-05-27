ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ на город, сбито более 20 БПЛА, есть повреждения многоквартирных домов, зафиксированы ракетные попадания.

"Атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега", - написал он в Мах.

По словам Развожаева, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, горит крыша.

Кроме того, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. Зафиксированы повреждения ряда многоквартирных домов.

Ранее в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты над Таганрогом и возгорании нескольких автомобилей в результате падения ее обломков. Глава города информировала о двух пострадавших.