Россия ежегодно будет отрабатывать новые технологии для будущих полетов на Марс

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Для полетов на Марс необходимо учесть защиту человека от радиации, эти технологии будут отрабатываться каждый год для будущего использования, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в понедельник.

"Космическая радиация воздействует на организм человека, тяжело заряженные частицы и полет до Марса и обратно на данный момент может оказать существенное влияние на организм здорового человека. Эти факторы тоже нужно учесть и подготовить свой ответ технологический, как защитить человека от такого воздействия. Поэтому шаг за шагом, каждый год будем отрабатывать новые технологии, которые позволят в будущем иметь эту возможность", - сказал Баканов в эфире Первого канала.

Он сообщил, что для полетов на Марс необходимо поймать астрономическое окно.

"Сейчас основной общемировой тренд - это мультипланетность. И задача - подготовить таким образом технологии, чтобы была возможность развернуть инфраструктуру на других небесных телах. И начать все планируют с Луны", - заявил глава "Роскосмоса".

По его словам, для строительства инфраструктуры на планетах необходимо иметь постоянный источник энергии. "Это невозможно сделать без атомных технологий. И как раз в этом направлении мы совместно с Курчатовским институтом и госкорпорацией "Росатом" и движемся", - сказал Баканов.