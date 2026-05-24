Путин призвал вместе противостоять распространению в мире русофобии, ксенофобии, антисемитизма и неонацизма

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединиться для борьбы с распространением в мире ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии, а также для выстраивания справедливого и многополярного мира.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, с региональными конфликтами, с растущей глобальной нестабильностью, важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии", - говорится в послании главы государства участникам Международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность".

Текст послания размещен в воскресенье сайт Кремля.

Кроме того президент призвал отстаивать историческую правду о Второй мировой войне.

Также Путин отметил, что "все парламентские партии России занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, уделяют приоритетное внимание воспитанию молодежи".