Более 10 участков дорог подтопило в Луховицком округе Подмосковья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 10 переливов участков дорог зафиксировано в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа в понедельник.

"По состоянию на 19.00 воскресенья, 5 апреля, в муниципальном округе Луховицы уровень воды в Оке по Балтийской системе высот поднялся только на 7 см. Он достиг отметки в 104,05 м. Рост почти замедлился", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что по округу из-за половодья перелиты 12 участков дорог. В том числе - участки от поселка Белоомут до села Слемские Борки, у деревни Гольный Бугор - дорога "Дединово - Ловцы - Белоомут", "Белоомут - Ловцы" близ деревни Ловецкие Борки, дорога "Дединово - Сельниково" близ деревни Лисьи Норы и ряд других.

Как подчеркнул начальник Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона Сергей Жданов, ситуация с половодьем на территории округа спокойная, угрозы домам и объектам инфраструктуры, как и самим жителям, отсутствует.

Достижение пика половодья ожидается в ближайшие два дня, после чего уровень воды начнет снижаться.