Уголовные дела о гибели трех человек во время паводка возбуждены в Дагестане

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гибель троих человек во время паводка в Дагестане будут расследовать в рамках уголовных дел, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Так, возбуждено дело о гибели девушки и ребенка, которых вытащили из реки в Дербентском районе. В сообщении отмечается, что их достали из реки и доставили в медицинское учреждение, где они впоследствии скончались.

В настоящее время проводятся исследования для установления причин их гибели.

Кроме того, заведено дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где из-за оползней произошло разрушение жилого дома.

Оба дела квалифицированы по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).