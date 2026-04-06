Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Водозабор из канала им. Октябрьской революции приостановлен в Махачкале из-за загрязнения и недостаточного уровня воды в источнике, сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

Отмечается, что вода в канале не соответствует требованиям по качеству и загрязнена. Профильные службы занимаются восстановлением водоснабжения.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов республики. Власти региона ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.