В Махачкале эвакуируют пассажиров поезда из-за подтопления железной дороги

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиров поездов следовавших из Махачкалы до Дербента и в обратном направлении эвакуируют из-за подтопления путей и отвезут до точки назначения на автобусах, сообщает Минтранс Дагестана.

"Ведомство организует эвакуацию людей в связи с подтоплением железнодорожного полотна на участке направления Махачкала - Дербент. Для этих целей используют 5 автобусов. 6 апреля в 10:46 мск в Махачкалу прибыл поезд № 86. В связи с невозможностью дальнейшего следования по железной дороге будут эвакуированы 31 человек", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Также в понедельник было запланировано отправление поезда № 85 из Дербента в Махачкалу. Минтранс Дагестана организует перевозку 88 пассажиров из Дербента до Махачкалы (для 14 из них - из Избербаша до Махачкалы).

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана.