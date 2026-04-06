Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в результате аномальных осадков, а 7 апреля провести совещание для детального обсуждения складывающейся в республике ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по телефону принял доклады Куренкова и Меликова о ситуации в республике в результате аномальных осадков и вызванных этим затоплений.

"Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра (7 апреля - ИФ) созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане", - сказал Песков.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за паводка и сильных осадков из лагеря "Солнечный берег" на десяти автобусах эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались.

В Махачкале на улице Айвазовского из-за подмыва грунта произошло обрушение трёхэтажной пристройки к шестиэтажному дому.