Пожар в торговом центре в Калининграде полностью потушен

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в торговом центре "Гиант" в Калининграде полностью потушено, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, причину установят дознаватели ведомства", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде вспыхнул пожар. Огонь распространился по обшивке фасада и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. Пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных.

О ликвидации открытого горения сообщалось около полуночи, площадь поджара превысила 6 тыс. кв. м. В качестве одной из основных причин ЧП рассматриваются ремонтные работы.