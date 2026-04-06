Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения в результате украинских атак, прогнозируются отключения света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьезные повреждения (...) Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина - в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады сейчас работают одновременно на всех ключевых направлениях, в том числе и в соседних субъектах", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, жителям регионам нужно готовиться к тому, что "период восстановления будет непростым". Он добавил, что больницы, котельные, объекты связи, системы водоснабжения и социальные учреждения запитаны по резервным схемам, обеспечены генераторами и продолжают работать.

Поздно вечером в воскресенье губернаторы Херсонской и Запорожской области сообщили о масштабных отключениях электроэнергии в регионах. В Херсонской области отключения затронули полностью или частично все муниципалитеты, в Запорожской - восемь из них, а также два города.