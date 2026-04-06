Трое сотрудников МЧС пострадали в Запорожской области из-за атаки дрона ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников МЧС пострадали в Запорожской области в результате атаки украинского дрона, сообщили в главном управлении ведомства по региону.

"В результате удара БПЛА трое сотрудников МЧС России получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в канале управления в Max.

Спасатели получили ранения во время тушения пожара в частном доме в селе Первомайское.