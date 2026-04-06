Кабмин не поддержал законопроект об исключении добычи соли из опасных производств

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об исключении отдельных видов добычи соли из категории опасных производственных объектов. По мнению кабинета министров, принятие закона может привести к формированию неоднозначной правоприменительной практики.

Документ (№1107361-8), внесенный депутатом Госдумы от Оренбургской области Владимиром Ильиных, предлагал вывести из-под требований промышленной безопасности добычу соли из бассейнов и озер, а также разработку месторождений соли методом растворения через скважины с поверхности - при условии, что такие работы ведутся без применения буровзрывных технологий.

В пояснительной записке автор указывал на отсутствие при таких способах добычи выбросов рудничных газов и факторов, способных привести к авариям, а исполнение действующих требований промышленной безопасности называл избыточным.

Правительство в своем отзыве указало, что при отнесении объектов к опасным должны учитываться все признаки опасности, предусмотренные законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Помимо ведения горных работ, на площадках солепромысла возможно использование оборудования, работающего под избыточным давлением, а также опасных веществ - что также является критерием отнесения к опасным производственным объектам, отмечается в отзыве.

Кабмин также обратил внимание на то, что в материалах к законопроекту отсутствует информация обо всех площадках солепромысла и их характеристиках, а исключение из категории опасных объектов по наименованию добываемого полезного ископаемого может привести к формированию неоднозначной правоприменительной практики.

Как сообщалось, законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2025 года. Добыча соли открытым способом без применения взрывных работ ведется прежде всего в Астраханской области (озеро Баскунчак, ООО "Руссоль") и Алтайском крае (озеро Бурлинское, ООО "Алтайская соледобывающая компания").