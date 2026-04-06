В Сочи в пещере погибла девушка-спелеолог

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи в пещере Глубокий Яр (Пасть дракона) погибла 24-летняя спелеолог, тело из пещеры извлекли спасатели, сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Эвакуацией погибших в ночь с 4 на 5 апреля занимались спасатели трех подразделений Южного РПСО МЧС, 16 человек и четыре единицы техники.

Спелеолог отправилась в пещеру в составе незарегистрированной туристской группы. О ее гибели сообщила ее знакомая.

"Для движения по обводненной пещере спасатели организовали навеску в технике SRT - одной веревки. Далее на вертикальном участке, высотой около 30 метров, сотрудники ЮРПСО МЧС также навесили веревки и маятником переместили погибшую девушку на скальную полку. При помощи спелеоснаряжения на носилках ее транспортировали по каньону в безопасное место и передали сотруднику следственных органов", - сообщает пресс-служба.