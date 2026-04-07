В РФ пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в налоговых преступлениях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых преступлениях, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с Управлением "К" ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов", - сказала Волк журналистам во вторник.

Установлено, что в состав организованной группы входили более 200 человек, которые действовали на территории 25 субъектов РФ.

"Это республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург", - пояснила представитель полиции.

Фигуранты, по словам Волк, занимались изготовлением и предоставлением в налоговую подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

"Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. За незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами являлись сотни коммерческих организаций, уклоняющиеся от уплаты налогов", - отметила представитель министерства.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).

Полицейские разыскивают всех соучастников преступления.