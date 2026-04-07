Рекорд по поднятию уровня воды в реке при паводке побит в нижегородском Арзамасе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подъем уровня воды в реке Теша в городе Арзамасе Нижегородской области в ходе весеннего половодья этого года достиг рекордных значений, сообщил мэр города Александр Щелоков.

"Побиты паводковые рекорды 2012 и 2024 годов. Сегодня уровень воды в Теше достиг отметки в 119", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В частности, согласно представленным Щелоковым данным, в 2012 и 2024 годах вода поднималась до 118,9 см.

При этом мэр отметил, что "критичных ситуаций нет" и "подготовка к сезону большой воды определенно дала эффект".

"Вторая волна паводка, пока справляемся. Посмотрим, конечно, как дальше дело пойдет. Дожди нам не в помощь", - написал он.

По данным Щелокова, в настоящее время "вода, как минимум, создает проблемы" для жителей в низинах Арзамаса и ряда населенных пунктов близ города.