КС позволил россиянам-резидентам других стран водить машину по иностранным правам

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России разрешил россиянам, проживающим в других государствах, водить машину в России на основании иностранных водительских прав без учета срока нахождения в России.

Такое постановление КС издал, проверив пункт 12 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения" по жалобе Сергея Шахова.

В августе 2019 года его оштрафовали на 5 тысяч рублей за вождение без прав. Суд в Архангельске установил, что Шахов был за рулем с иностранным водительским удостоверением, а срок действия его российских прав истек в 2004 году. Вышестоящие инстанции согласились, что водить на основании зарубежных удостоверений могут только иностранцы, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие в России, тогда как Шахов на тот момент был гражданином России, постоянно проживающим в Эстонии по виду на жительство.

Конституционный суд постановил, что оспариваемая норма не соответствует Основному закону, так как ограничивает конституционные права таких граждан России, в том числе их право свободно передвигаться.

"(Норма) не обеспечивает учета особенностей правового положения, в том числе в соответствии с Конвенцией о дорожном движении, гражданина РФ, постоянно на законных основаниях проживающего в иностранном государстве-участнике конвенции и имеющего иностранное национальное водительское удостоверение, выданное этим государством или иным государством-участником конвенции, в период его временного нахождения на территории РФ, что приводит к недопустимому ограничению реализации конституционных прав такого гражданина", - говорится в постановлении.

КС указал, что согласно упомянутой Конвенции, участницей которой является Россия, водительские права, выданные одной договаривающейся стороной, должны признаваться на территории другой, пока данная территория не станет местом жительства владельца удостоверения.

Однако, как обнаружил суд, правоприменительная практика была основана на ином толковании нормы. Указание в ней на постоянное или временное проживание и временное пребывание на территории России понималось в соответствии с законом "О правовом положении иностранных граждан в России", то есть как распространяющееся только на иностранцев, и граждане России допускались к вождению в России только на основании отечественных водительских удостоверений.

В июле 2023 года вступила в силу новая редакция нормы, она допустила россиян к вождению в России по иностранным правам, но только в течение одного года после первого въезда в Россию после получения иностранных прав. Но, подчеркнул КС, подобный механизм не учитывает, что гражданин России может неоднократно въезжать в Россию временно, оставаясь постоянно проживать за рубежом. Более того, российское законодательство позволяет иностранцам водить автомобиль в России по зарубежным правам без ограничения срока.

В результате, пришел к выводу КС, требование для граждан России, проживающих в стране-участнице Конвенции о дорожном движении и временно въехавших в Россию, по истечению года садиться за руль в России лишь при наличии отечественных удостоверений ставит их в худшее правовое положение в сравнении с иностранными гражданами.

КС также отметил, что Конвенция не раскрывает смысл, вкладываемый в понятие "обычного места жительства", с появлением которого в стране-участнице связывается исчерпание возможности водить по зарубежным правам. Российское законодательство также не определяет условий, при которых в целях применения Конвенции пребывание в России гражданина России, постоянно на законных основаниях проживающего за рубежом, можно рассматривать как временное и, соответственно, когда возникают основания считать его постоянным жителем России.

Теперь, постановил КС, определить указанные, а также и иные условия допуска россиян к вождению в России по иностранным национальным правам должен федеральный законодатель с учетом позиции суда.

До этого момента граждане России, оказавшиеся в ситуации, аналогичной заявителю, вправе садиться за руль в России на основании иностранных водительских прав без учета срока нахождения в России, но при соблюдении иных условий для такого допуска.

Дело заявителя подлежит пересмотру.