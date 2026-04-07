Житель Краснодара задержан в Пскове за организацию нелегального узла связи

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники псковской полиции и УФСБ задержали жителя Краснодара, завербованного телефонными мошенниками в качестве оператора нелегального узла связи, сообщает МВД.

Полицейские установили, что 19-летний молодой человек приехал в Псков в конце марта и получил от анонимных кураторов оборудование, используемое аферистами для массового обзвона россиян.

"Следуя их указаниям, юноша посуточно арендовал две квартиры, в которых установил SIM-боксы, позволяющие использовать одновременно большое количество сим-карт различных операторов связи. Для проживания он снял отдельное жилище, где и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

При обысках по трем адресам полицейские изъяли два SIM-бокса, маршрутизаторы, Wi-Fi роутеры, ноутбуки, веб-камеры и другое оборудование. На допросе задержанный сказал, что за работу он ежедневно получал 150 долларов на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой).

Псков МВД Краснодар
