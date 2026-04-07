Чиновник в Запорожской области погиб во время эвакуации детей из атакованной школы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Первый замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа (Запорожская область) Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей из атакованной украинскими дронами школы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Ранее во вторник Балицкий сообщил, что школа в Великой Знаменке атакована украинскими БПЛА, пострадали пять детей и взрослый - их учитель. Учитель получил тяжелые ранения.

Губернатор добавил, что сейчас эвакуация детей завершена. Оперативная обстановка остается напряженной.