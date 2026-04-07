Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области возросло до 10

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате атаки ВСУ на школу в селе Великая Знаменка (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Как сообщалось, погиб первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко, который помогал эвакуировать детей.

Об атаке БПЛА ВСУ на школу в Великой Знаменке губернатор рассказал ранее во вторник. Первоначально было известно о пяти пострадавших детях и одном взрослом.