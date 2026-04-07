Мишустин заявил, что события на Ближнем Востоке нарушили логистику мирового ТЭК

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению работы традиционных морских маршрутов, обеспечивающих логистику поставок нефти и газа; их восстановление потребует значительных инвестиций и времени, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Фактически парализован один из важнейших международных транспортных коридоров в Персидском заливе. В результате с рынка одномоментно выбыло порядка 10% мирового производства жидких углеводородов. Потребуется, конечно, и значительное время, и значительные инвестиции, чтобы восстановить процессы, инфраструктуру, перевозку товаров. Это уже отразилось на ценах", - сказал Мишустин, открывая стратегическую сессию о развитии топливно-энергетического комплекса.

Премьер-министр подчеркнул, что рост котировок газовых и нефтяных контрактов (как в Европе, так и Азии) привел к ощутимым дисбалансам в глобальной торговле энергоносителями. За этим может последовать увеличение нагрузки на смежные отрасли и промышленность, что спровоцирует инфляционное давление, считает глава российского правительства.

"Последствия выходят далеко за пределы одного только международного топливно-энергетического комплекса. По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида - одного из важных удобрений: цены на отдельных рынках увеличились более чем в полтора раза. Также на регион конфликта приходится до половины глобальных поставок серы. Она применяется, в том числе и в металлургии, аккумуляторной и электронной индустрии, как и гелий, мировое предложение которого уменьшилось почти на треть. А это и те самые медицинские томографы, производство полупроводников, систем искусственного интеллекта, передовые научные исследования", - сказал Мишустин.

Он также отметил снижение предложения нафты и сжиженных углеводородных газов из арабских стран, что может повлиять на рынок пластмасс, и, как следствие, товаров массового потребления, где используются эти материалы.

Как сообщалось, в условиях ближневосточного конфликта, начавшегося в конце февраля, ряду стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и ОАЭ, пришлось снизить добычу. Представители стран не раскрывают точные объемы, аналитики оценивают совокупное падение добычи в этих странах в 7-10 млн б/с.

